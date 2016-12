CNN : le tueur de Munich aurait crié Allah HouAkbar

La journaliste : notre correspondant Brian Todd a parlé avec un témoin, Bryan que vous a-t-elle dit ? Brian Todd : c'est un témoignage dramatique, il s'agit d'une femme qu'on peut juste nommer Loretta pour protéger sa sécurité, notre correspondant sur place Brooke Baldwyn qui parle couramment l'allemand a pu lui parler alors qu'elle se cachait dans un magasin situé juste à coté du Mc Donald. Elle lui a raconté qu'elle se trouvait à l'intérieur du Mc Donald quand un homme est sorti des toilettes* et a commencé à tirer, elle a dit qu'elle se trouvait juste derrière le tireur qui lui tournait le dos (à quelques cm), sinon elle aurait été tuée, elle nous a raconté que son fils de 8 ans se trouvait aux toilettes et l'a vu charger son arme : *elle attendait son fils à la sortie des toilettes un peu en retrait et l'homme ne l'a pas vue

mon fils a vu dans les toilettes l'homme charger son arme, c'était un pistolet, je sors des toilettes et j'entends comme une alarme boum boum boum, il tuait les enfants qui n'avaient rien fait et qui étaient juste assis en train de manger

Loretta nous a aussi déclaré qu'elle a entendu l'homme crier Allah HouAkbar, elle a emmené ses enfants et également une victime à l'extérieur, elle est très en colère et dit aussi qu'elle est reconnaissante d'avoir eu la vie sauve et qu'elle et ses deux enfants aient pu s'en sortir, mais encore une fois elle a dit que son fils a vu l'homme charger son arme qui était un pistolet, un homme avec des vêtements noirs et elle en fait une description comme dans la vidéo qu'on a vue, disant qu'il est sorti du Mc Donald, qu'il a traversé la rue et est entré dans le centre commercial...

L'enquête bien sûr déterminera la cause de "attentat", "tuerie", "massacre" ou "fusillade" selon les media...

Source : www.lastampa.it