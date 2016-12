Duma : sixième incendie criminel touchant la famille Dawabsheh

La famille Dawabsheh du village de Douma a été une nouvelle fois touchée par un incendie criminel ce qui fait un total de cinq maisons et un véhicule incendiés en un an et demi, dans ce village, et touchant exclusivement des membres de cette famille !

Tout le monde se souvient de l'incendie criminel qui a provoqué la mort d'un bébé, Ali, et ses parents Reham et Saaden Dawabsheh, en août dernier, les soupçons se sont alors portés sur des extrémistes juifs, l'enquête a abouti à l'inculpation d'un jeune juif dont la culpabilité n'est toujours pas établie. Un témoin assure avoir vu 2 hommes arrivés en voiture, ce qui pourrait innocenter l'inculpé. Ce témoin, Ibrahim Dawabsheh, a également eu sa maison incendiée.

Un incendie a éclaté cette nuit, 20/7/2016, dans le village de Douma après le jet d'une bouteille incendiaire dans une maison, il a vite été circonscrit par des pompiers palestiniens. Un porte-parole de la police israélienne indique qu'il s'agit vraisemblablement d'un conflit local entre villageois.

Pourtant le propriétaire, Mohammed Dawabsheh, les habitants du village et responsables palestiniens ont immédiatement accusé les "colons juifs". Les pompiers eux, n'ont pas fait de commentaires.

Il existe de nombreux cas où des accusations lancées par des Arabes palestiniens se sont avérés fausses dont

plusieurs récemment.

Le porte-parole du gouvernement de l'Autorité palestinienne, Yousef Mahmoud a déclaré que des extrémistes juifs étaient responsables de l'incendie : "les faits pointent vers des colons terroristes qui ont opéré cet incendie criminel". Sources : jpost.com ; iba.org.il ; israelnationalnews ; 0404.co

: l'enquête de la police conclut à un conflit entre habitants du village (on sait depuis le début qu'il existe un vieux conflit entre 2 clans (familles élargies) du village...

