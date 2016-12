Enquête sur l'audience des media israéliens

L'enquête de TGI a été publiée aujourd'hui, lien. Voir le tableau

Dans la catégorie "Journaux quotidiens" :

Pour les 6 premiers mois de l'année 2016, le journal Haaretz, partenaire à l'international du journal Le Monde, du journal The Gardian et du New York Times enregistre son plus faible score d'audience jamais enregistrée, il a chuté à 3,9% de parts d'audience à égalité avec le journal Maariv également à 3,9%. Si on prend son audience sur un an, entre juillet 2015 et juin 2016, elle s'élevait à 4,8 % ce qui confirme la baisse enregistrée ces derniers mois. Le journal Israël Hayom confirme son ascension, il enregistre 39,7 % d'audience juste devant Yedihot Ahronot à 34,9 %.

Juillet 2015 à Juin 2016 Janvier 2016 à juin 2016 4,8 % 3,9 % Haaretz 3,8% 3,9 % Maariv 38,9% 39,7 % Israël Hayom 35,1 % 34,9 % Yedihot Ahronot

Dans la catégorie "Edition du week-end" (les plus forts tirages en Israël) :

Israël Hayom et Yedihot Ahronot se tiennent avec respectivement 37,6 et 37,7 % de parts d'audiences sur les

6 derniers mois, Haaretz quant à lui a baissé puisqu'il n'a plus que 4,3 % d'audience.

Juillet 2015 à Juin 2016 Janvier 2016 à juin 2016 5,4 % 4,3 % Haaretz 5,3 % 5,5 % Maariv 37,1 % 37,6 % Israël Hayom 38,7 % 37,7 % Yedihot Ahronot

Sur un an entre juillet 2015 et juin 2016, les radios les plus écoutés ont été Galgalatz avec 36,6 % suivi par Galei Tsahal avec 24,3 % puis Rechet Bet 23,1 % et Rechet Guimel 15,6 %.