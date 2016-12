Festival Carmiel 2016, "De la porte de Jaffa à la porte de Sion", hommage au Président Navon

Le Festival de la ville de Carmiel, en Galilée, réunit des danseurs israéliens et étrangers, des troupes professionnelles mais surtout une multitude de laakot, petits groupes amateurs de tout le pays, de tous les âges et des danseurs et fans venus voir les spectacles qui ont lieu dans un amphithéatre en plein air sur une immense scène et se terminent invariablement par des feux d'artifices qui illuminent les superbes nuits étoilées de Galilée. Dans les troupes étrangères invitées cette année, il y a même une troupe russe de danses cosaques ! Cette année le festival était dédié à la mémoire du Président Isaac Navon, avec la 1ère soirée inspirée par son livre de récits sur Jérusalem, chaque histoire portant le nom d'une porte de Jérusalem : "De la porte de Jaffa à la porte de Sion" .