Festival Carmiel : hommage à la jeune danseuse assassinée

Hommage à la jeune danseuse assassinée

Hallel Yaffa Ariel, z"l,



Voici une danse présentée par la Ministre de la culture, Miri Reguev, dédiée à la mémoire de la jeune Hallel* Yaffa Ariel, z"l, jeune danseuse passionnée, égorgée dans son lit juste quelques heures après s'être produite sur scène avec sa troupe de danse.

Miri Reguev : "Je vous souhaite la bienvenue au Festival Carmiel qui symbolise le bonheur et la joie de vivre en Israël, un festival international qui attire à Carmiel une multitude de danseuses, danseurs, troupes, couleurs et mélodies, je bénis toutes ces troupes arrivées du monde entier, le public et les habitants de Carmiel qui participent avec amour et professionalisme au festival, chaque année. Mais cette année se mêle à cette beauté douleur et tristesse. La vie de Hallel Ariel, habitante de Kyriat Arba, une fillette de 13 ans seulement, a été arrêtée par la main d'un tueur cruel. J'ai rendu visite à sa famille et entendu Rina, sa mère, me dire combien Hallel aimait danser et combien elle avait été heureuse dans sa dernière nuit de sa vie brève de se produire avec son groupe de danse. Dans sa dernière nuit, elle a conquis la scène en dansant.

Je me suis sentie l'obligation d'honorer la mémoire de la merveilleuse Hallel, par cette chorégraphie sur une chanson d'Amir Ben Hayoun. Adi Eldar, maire de Carmiel, mon cher ami, déploie tes ailes maintenant, la chanson qui accompagne la danse en sa mémoire, au profond du coeur, mélodie de douleur, Yéalélou Hamalakhim, les Anges entonneront des chants de louanges, d'Amir Ben Hayoun, prend une nouvelle signification avec la douleur de la perte de la chère Hallel. Je remercie à nouveau, Adi Eldar, le maire, le directeur artistique Shlomo Maman et tous ceux qui nous ont aidé à produire cette danse très spéciale, et le festival dans son entier. Hallel, Yéhalélou Hamalakhim et nous ici, nous continuerons à danser ta dernière danse pour qu'elle ne disparaisse jamais.

*Le prénom hébreu Hallel signifie "louange" (Hallélouya, louange à Dieu)