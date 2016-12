Israël : autre épisode de la guerre des clans

Il s'agit d'une réalité qui est complètement ignorée des media occidentaux mais qui provoque tous les ans de nombreux morts et dommages. On ne plaisante pas chez les Arabes de cette région du monde ni sur la fidélité à la famille, au clan (famille élargie) ni surtout sur les questions d'honneur familial ! Voici le dernier épisode qui a eu lieu dans le village bédouin de Kaseife dans le Néguev ce samedi soir 30 juillet.

Une dispute a éclaté entre la famille al-Amour et une branche du clan Dulam après qu'une voiture des Dulam est entré dans la zone où habite la famille al-Amour et que les passagers ont commencé à tirer en l'air. Les al-Amour sont sortis dans la rue pour voir ce qui se passait et c'est alors qu'une deuxième voiture a foncé intentionnellement sur eux, tuant 2 personnes et en blessant 15 autres !

Un témoin de la scène raconte que cela ressemblait à un acte terroriste, effectivement c'est le même schéma qu'une attaque à la voiture bélier, méthode dont le brevet d'invention est revendiqué par les terroristes palestiniens, méthode vantée sur les résaux sociaux et à la TV de l'Autorité palestinienne issue de l'OLP, de Mahmoud Abbas !

Il ne faudra malheureusement pas attendre très longtemps pour que la vengeance fasse d'autres victimes, cette fois chez les Dulam de la part des al-Amour si mal nommés !

Il y a exactement 1 an, jour pour jour, un incendie criminel avait lieu dans le village de Douma, causant la mort d'un bébé et ses parents, Ali, Reham et Sa'ad Dawabsheh. Il est de notoriété publique qu'il existe une guerre de deux clans rivaux dans ce village due à une ancienne dispute. La famille Dawabsheh a été victime de 6 incendies criminels connus, cinq maisons et un véhicule en l'espace d'un an et demi, le plus dramatique qui a causé la mort du jeune couple et de son bébé a été attribué à des extrémistes juifs. Un an plus tard, rien n'a été éclairci, les principaux accusés ont tous été relâchés, une seule inculpation a été prononcée contre le seul Amiram Ben Uliel qui affirme que ses aveux lui ont été soutirés de force et qui est revenu sur sa déposition.

Le témoin principal, Ibrahim Dawabshesh avait affirmé : "“I saw Sa'ad and Reham burning on the ground. Next to them were TWO masked men, one beside each of them. They were dressed in jeans and black long-sleeved shirts…“Their faces were covered with a balaclava, with only the mouth and eyes visible. The street light shone directly on them. I was horrified by what I saw. They saw me and I was frightened and ran back home. I told my brother Bishar to get help and returned to Sa'ad’s house where I no longer saw the TWO masked men – Amira Hass, Haaretz