Elections palestiniennes : Hamas ou Fatah (OLP) ?

La campagne électorale pour les élections municipales a commencé entre le Hamas et l'Autorité palestinienne issue du Fatah (OLP), les estimations donnent le Hamas vainqueur. Aussi le parti du très "modéré" président Mahmoud Abbas cherche à s'attirer la sympathie des électeurs en mettant en avant le fait que le Fatah a déclenché la 1ère et la 2ème intifada et qu'il a réussi à tuer plus de 11 000 Israéliens d'après le compte Facebook officiel du Fatah, qu'il a sacrifié 170 000 Shahids (martyrs du Djihad) etc. source

Evidemment les chiffres sont surévalués comme tous les chiffres affichés par les Arabes palestiniens (en particulier le chiffre des réfugiés, les chiffres de population) .

Pour la campagne électorale, le Hamas a mis en ligne un clip montrant ses réalisations à Gaza avec des habitants qui portent une pancarte "Merci au Hamas", cette vidéo montre une facette de Gaza que les media ne montrent jamais et qui ne correspond pas du tout au slogan mensonger du "camp de concentration à ciel ouvert" répétés par tous les pro-palestiniens...

Voici la vidéo que j'ai copié sur un des comptes youtube du Hamas ( Palestine Tube) qui curieusement n'est pas censuré malgré les nombreuses vidéos incitant au terrorisme où l'on voit des combattants qui lancent des missiles sur Israël ! Youtube sait pourtant censurer des comptes moins nocifs et moins dangereux ! source

Et c'est avec eux qu'il faut faire la paix ? Ils sont prêts d'après vous ?