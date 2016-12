ITW de Pierre Lurçat sur son livre "La trahison des clercs d'Israël"

Pierre Lurçat, avocat à Paris et à Jérusalem, est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le sionisme et sur l’histoire d’Israël. Il vient de publier un livre passionnant qui, contrairement aux idées reçues, démontre la victoire des idées pacifistes en Israël. Selon l’auteur et malgré ce qui circule couramment dans les médias, Israël n’est pas un pays « d’extrême droite », car les intellectuels juifs pacifistes continuent de jouer un rôle majeur dans la délégitimisation actuelle d’Israël. Le parallèle avec la situation française est saisissant et c’est ce que démontre Pierre Lurçat dans l’entretien exclusif qu’il a accordé à Yannick Urrien sur Kernews, en direct de Jérusalem.

« La trahison des clercs d’Israël » de Pierre Lurçat est publié par La Maison d’Édition.

Kernews : Vous dénoncez la victoire des idées pacifistes en Israël et l’on observe un parallèle étonnant avec la situation en France, notamment dénoncée dans « Le suicide français » par Eric Zemmour. On pensait que la société israélienne était à l’écart de ce courant mais la grande surprise de votre livre, c’est que finalement les travers sont identiques…

Pierre Lurçat : Effectivement, Israël est décrit dans les médias occidentaux comme un état belliqueux, comme un État où le combat pour la survie passe avant tout. Or, finalement, si l’on regarde les choses de plus près, c’est le contraire. En Israël, vous avez ce que j’appelle le faux messianisme de la paix, c’est-à-dire l’idée que la paix est préférable à tout et qu’il faut faire tous les sacrifices pour y parvenir et vous avez aussi l’idée qu’Israël doit se conduire d’une manière exemplaire. Ce n’est pas seulement une idée imposée à Israël par la communauté internationale, mais c’est une idée qui a ses sources en Israël même et chez des penseurs qui ont une influence durable sur la société israélienne.

