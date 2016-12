La terreur par le feu : Incendiaires palestiniens pris en flagrant délit (vidéo)

Voici une courte vidéo mise en ligne par le site Ynet où l'on voit 3 incendiaires palestiniens qui tentent de provoquer un départ de feu calmement avant de rentrer dans leur village tout proche. Il y a eu au cours des 3 derniers jours plus de 600 incendies dans tout Israël dont la plupart étaient des actes de terreur destinés à causer le plus de dommages possibles à Israël.

La scène se passe sur la route d'Ariel, une voiture dépose les 3 individus qui mettent le feu avant de rentrer à pied à leur village tout proche. Heureusement des automobilistes israéliens sont passés juste à ce moment, on les voit descendre et éteindre le feu avec des bouteilles d'eau et leurs faibles moyens...

Alors qui sont ceux qui chérissent et protègent leur terre ? 650 incendies criminels terroristes, les autochtones ne brûlent pas leurs terres, ils la chérissent, les vrais autochtones sont israéliens