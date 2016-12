"Une frappe nucléaire sur Israël puis répandre l'islam partout dans le monde" : ça se passe à la mosquée Al Aqsa !

La réaction des musulmans à la victoire de Trump était : « Avec un peu de chance, il détruira [les Etats-Unis] et s’assoira sur leurs ruines. Puisse-t-il s’engager dans des guerres nucléaires, d’où [les musulmans] sortiront intacts. » Les choses ne se passent pas comme ça. Ce qui est censé arriver est que la nation islamique émergera, et prendra ses propres affaires en main. Elle doit prendre le contrôle et commander ses armées. Elle doit se débarrasser des gouvernements, des rois, des sultans, des cheikhs et des émirs. Elle doit les jeter dans les poubelles de l’Histoire. Peu importe si nous les pendons à une potence ou non. Ce qui importe, c’est que nous devrions les jeter dehors et avancer. Nous devrions prendre leurs armées et leurs armes. Nous devrions prendre les armes nucléaires pakistanaises de ces criminels, et les utiliser au service de l’islam. Nous devrions prendre ces armées, et éliminer l’Etat des Juifs en une ou deux frappes, puis diffuser l’islam à travers le monde.