Dîner de Cons à Paris

Le nom "Plan de paix arabe" est un euphémisme pour désigner les exigences arabes inconditionnelles à imposer à Israël. Il ne s'agit même pas de négocier puisque tout est déjà joué :

Le retrait sur les lignes d'armistice de 1949 (les frontières d'Auschwitz) alors qu'on n'a jamais vu des vainqueurs de guerres se soumettre aux exigences de ceux qui les ont agressés et ont été vaincus, quand a-t-on vu cela dans toute l'histoire humaine ? Les Arabes ont non seulement tenté de détruire l'Etat d'Israël en 48, 67, 73 plus les guerres d'usure sans y réussir militairement, ils veulent aussi qu'Israël se soumette à leurs exigences ! Si on choisit la guerre alors il faut en payer le prix lorsqu'on est vaincu militairement !

Le droit au retour pour les descendants de réfugiés palestiniens sans que soit abordé quelque droit que ce soit pour les réfugiés juifs des pays arabes, bien plus nombreux et ayant perdu des biens et des propriétés bien plus considérables !