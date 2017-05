Discours de Miri Reguev à la Knesset en réponse au député arabe Ahmad Tibi

Merci à Nina d'avoir publié un article suite à ma traduction sur Facebook que je mets en ligne aujourd'hui avec la vidéo sous-titrée.

Mercredi 24 mai était le jour anniversaire du jubilée de la réunification de Jérusalem qui rappelons-le avait été coupée en deux pour la 1ère fois de son histoire entre 1948 et 1967, coupée par un mur et un terrain no man's land miné, suite à la prise de la partie Est par la Jordanie qui en avait expulsé tous les habitants juifs et détruit toutes les synagogues. les Juifs durant cette période n'avait plus accès à leur Lieux Saints ! Le député Ahmad Tibi a choisi ce jour pour faire une proposition de loi du "jour de la Naqba", terme qui signifie la catastrophe, en miroir du terme Shoah qui signifie en hébreu catastrophe... La Ministre de la Culture, Miri Reguev, une ardente sioniste, dont la famille est originaire du Maroc (au fait pourquoi ne reste-t-il que moins de 2000 Juifs au Maroc ?), elle parle et lit l'arabe...