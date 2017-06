Célébrations de l'assassinat de la jeune israélienne, attention une réalité éloignée peut en cacher une autre très proche...

Voici les palestiniens qui célèbrent l'assassinat de la jeune israélienne, ils viennent apporter leurs voeux à la mère d'un des terroristes qui a tué cette merveilleuse jeune femme, Hadas Malka, z"l. La famille a de quoi se réjouir, l'Autorité palestinienne par le biais de son président dictateur, au mandat échu depuis 8 ans, Mahmoud Abbas va leur verser une forte rétribution (une assurance mafieuse) qui leur permettra de vivre confortablement et de bénéficier du statut très envié de "famille de martyr" ! Le Président Trump avait demandé à Mahmoud Abbas de supprimer cette rétribution du crime et de faire cesser cette incitation au terrorisme, il avait fait mine d'accepter dans un premier temps pour démentir quelques jours plus tard, les versements continuent à être délivrés, au frais des contribuables européens, américains qui subviennent au budget de l'Autorité palestinienne du Fatah, OLP.

Notez bien que cet attentat a été revendiqué par l'OLP, entre autres, car ils se bousculent pour revendiquer l'honneur d'avoir assassiné une israélienne entre l'OLP, le Hamas, l'Etat islamique qui bluffe et le FPLP (connu en France par la médiatisation du franco-palestinien Salah Hamouri qui a tenté d'assassiner un grand rabbin) eh oui le doux Salah Hamouri du si pacifique mouvement pour la paix FPLP (du terroriste Carlos ) revendique cet acte de bravoure héroïque d'après leurs critères dévoyés, et vous qui osez les soutenir en pensant que c'est loin de votre réalité, la réalité israélienne est en train de vous rattraper, ici en France, en Europe, malgré vos soutiens qui leur permettent de continuer à frapper sans cesse des victimes juives, israéliennes, sans répit ...