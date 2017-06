Le documentaire qu'Arte a décidé de ne pas diffuser : l'Antisémitisme en Europe, vidéo sous-titrée en français

Voici le documentaire sous-titré en français, « Un peuple élu et mis à part, l’antisémitisme en Europe ». Il s'agit d'un acte de censure délibéré opéré par la direction de la chaine franco-allemande Arte d’un documentaire réalisé par les cinéastes Joachim Schröder et Sophia Hafner. Ce documentaire, coproduit et financé par Arte et la chaine publique allemande WDR, a été jugé trop favorable à Israël et politiquement incorrect, à vous de juger...

N'oubliez pas d'activer les sous-titres...