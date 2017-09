Bref commentaire de Mordechai Kedar

Israël ne doit pas renoncer à sa souveraineté absolue sur le Mont du Temple. Israël est le seul responsable de la sécurité à Jérusalem exactement comme la Jordanie est seule responsable de sa sécurité à Aman et comme la Turquie est seule responsable de sa sécurité à Istanbul et à Ankara.

Aucun pays au monde ne peut accepter des exigences limitant sa sécurité de la part d'individus, d'organisations ou de pays quelle que soit leur importance. Tout renoncement d'Israël sur ce sujet (sécuritaire) provoquera la prochaine série de violences car cela équivaut à encourager les ennemis d'Israël et à les récompenser pour leur violence. C'est à nos voisins arabes musulmans de reconnaître la souveraineté d'Israël à Jérusalem comme condition de la paix et de la coexistence. Les pays qui souffrent du terrorisme doivent s'identifier à Israël sur ce sujet vital car il concerne leur sécurité autant qu'il concerne la sécurité d'Israël.