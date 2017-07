Déclaration de Miri Reguev suite au massacre de la famille Salomon, le soir de Shabbat (vidéo sous-titrée)

Moins de 24 heures après la naissance de son petit-fils, le nouveau grand-père a été assassiné avec deux de ses enfants, cet assassinat a interrompu la célébration joyeuse de la famille, une célébration de la vie.

Il n'y a pas de mots pour décrire ce meurtre horrible et méprisable qui s'est produit hier à Halamish. La famille a été massacrée par un être bestial dont le cerveau a été formaté pour haïr.

Ce meurtre ignoble et abominable ne s'est pas produit parce qu'il y a des magnétomètres pour accéder au Mont du Temple et personne n'a le droit de dire le contraire. Je ne me souviens pas qu'il y avait des magnétomètres sur le Mont du Temple lorsque la famille Fogel a été massacrée dans leurs lits à Itamar.

Ce massacre est survenu à cause d'un déchaînement d'incitation à la haine que les dirigeants palestiniens ne désirent pas stopper. C'est à cause de la haine enseignée dans les écoles et dans les maisons arabes.

Mon cœur est avec les familles endeuillées de Halamish. Que vous ne connaissiez plus de tristesse. Nous partageons votre affliction et ressentons votre perte.