Journalistes ignares, apprenez à bien nommer les choses !

Le Monde : "Au lendemain d’une journée de violences meurtrières provoquées par la décision israélienne de placer des détecteurs de métaux à l’entrée de l’esplanade des Mosquées" idem pour tous les autres media français...

Premièrement, il ne s'agit pas de l'Esplanade DES mosquéeS car il n'y a qu'une seule mosquée qui est la mosquée Al Aqsa ! Le Dôme du Rocher n'est pas une mosquée ! Il n'y a ni Imam ni prières au Dôme du Rocher qui est un édifice commémoratif construit à l'emplacement du Temple juif. Il est construit sur le fameux rocher du Mont Moriah où selon la Bible, Abraham pensait sacrifier son fils Isaac mais en a été empêché par l'Ange divin qui lui a signifié l'interdiction radicale de tout sacrifice humain, socle constitutif de la Torah, message qui n'a été ni compris ni correctement interprété par ceux qui se réclament pourtant de la filiation spirituelle d'Abraham !

L'Esplanade des Mosquées est d'abord l'Esplanade du Mont du Temple juif puisque les édifices musulmans ont été érigés en ce lieu justement parce qu'il était l'emplacement du Temple juif, comme le reconnait explicitement un guide du Waqf musulman en 1925 !

Le Temple juif se nomme en hébreu Beyt HaMikdach, ce qui signifie Maison sanctifié, Temple saint et c'est aussi un des noms donnés à Jérusalem par les Arabes, dans une traduction littérale de l'hébreu : Beit al Maqdis ! Il existe même un groupe terroriste qui se nomme Ansar Beit al Maqdis, "l'armée de Jérusalem".

En arabe, Jérusalem est principalement appelée Al Qods qui signifie "La Sainte", transposition en arabe du terme hébreu Kadosh, "Saint", pourquoi donc les Arabes et tous les musulmans désignent-ils Jérusalem par ce nom tiré de l'hébreu et non pas par la "ville d'Al Aqsa ou du Dôme du rocher" ? Ou plus encore la ville du voyage céleste de Mahomet car c'est la raison invoquée pour relier Jérusalem au coran qui parle du fameux voyage nocturne de Mahomet vers la Mosquée Al Aqsa, la mosquée la plus lointaine qui ne peut être la mosquée Al Aqsa de Jérusalem, construite bien après la mort de Mahomet ?

Tout le monde a toujours su que ce Lieu était Saint parce que le Temple du Dieu d'Israël y avait été érigé par le roi Salomon depuis le 10ème siècle avant notre ère et durant plus d'un millénaire !

Journalistes, ce que vous appelez l'Esplanade des Mosquées est le seul et unique Lieu saint des Juifs depuis 3000 ans, celui vers où tous les Juifs pratiquants se tournent pour prier 3 fois par jour, celui qui est évoqué dans les Actions de Grâces après les repas, dans les Psaumes, dans les prières à la synagogue et celui qui ponctue la vie juive à chaque célébration de la vie d'un Juif, naissance, Bar Mitsvah, mariage, enterrement...

Nommez cette esplanade comme vous le faites est un parti pris manifeste indigne de la part de journalistes qui devraient respecter la plus élémentaire déontologie journalistique, celle de la Charte de Munich, en particulier : "respecter la vérité, publier seulement des informations dont l'origine est connue, rectifier toute information inexacte, s'interdire les accusations sans fondement, ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui de propagandiste".

Pour respecter une objectivité essentielle quand on prétend parler d'un conflit si complexe, on devrait attendre de vous les journalistes, des connaissances historiques et géopolitiques de base que pourtant la plupart d'entre vous semblent ignorer ou transforment pour s'adapter au narratif arabe déformé par la propagande, dans une manipulation révisionniste patente.

Ce lieu hautement symbolique est le Mont du Temple, l'unique Lieu Saint des Juifs et est aussi l'Esplanade de la mosquée Al Aqsa et du Dôme du Rocher.

Non les violences meurtrière n'ont pas été provoquées par la décision israélienne de placer des détecteurs de sécurité pour empêcher le passage d'armes vers la mosquée Al Aqsa comme cela s'est produit encore il y a 1 semaine provoquant l'assassinat de 2 policiers israéliens, druzes. C'est cet attentat qui a poussé lsraël, seul responsable de la sécurité des habitants et touristes à Jérusalem, à mettre en place une banale mesure telle qu'elle existe dans les aéroports et lieux sensibles, même au Vatican ou par exemple à la Mecque où les millions de pélerins musulmans doivent s'y conformer !

"c’est bien l’absence de dispositif de sécurité qui a permis aux trois terroristes d’entrer à pied dans la vieille ville et d’apporter les armes jusqu’à la mosquée al-Aqsa où elles ont été entreposées avant l’attaque meurtrière"

Si les Musulmans se rendent à la mosquée Al Aqsa pour prier, en quoi est-ce gênant de passer par un détecteur d'armes ? Ne serait-ce pas que certains d'entre eux ont bien l'intention de continuer à utiliser cette mosquée pour pouvoir mener des attaques en toute impunité pour déclencher des troubles et émeutes qui serviront à nouveau de prétexte à cette guerre qui dure depuis plus de 100 ans ? © http://www.danilette.com/