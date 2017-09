L'affaire Lampel : Dan doit-il être extradé ?

Il s'agit d'un reportage israélien très instructif, une véritable enquête très documentée qui ne peut laisser indifférent. A travers l'histoire tragique sur laquelle porte cette enquête, on explore les lois d'extradition en Israël et en France. Contrairement aux idées reçues, Israël a approuvé toutes les demandes d'extradition de ses propres citoyens, sans aucune exception ! Par contre, la loi française ne permet pas d'extrader des Français, la France n'extrade pas ses nationaux ! On prétend qu'Israël protège les criminels juifs du monde entier alors qu'Israël est un des rares pays qui extrade ses nationaux. La France ainsi que d'autres pays européens n'extradiront jamais un de leurs citoyens vers Israël et il sera jugé et condamné en France ou en Europe...

Voici cette histoire tragique, celle de Dan Lampel, de sa famille et celle de Saïd Bourarach, la victime.