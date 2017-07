L'Iran a conquis la Syrie, Mordechai Kedar

L'article source en hébreu se trouve sous la version française...

Depuis les deux dernières années, nous nous sommes habitués au fait que la Russie a transporté des forces armées en Syrie et contrôle la bande côtière, ses ports et deux bases aériennes. Nous nous sommes également habitués à voir le Hezbollah et les milices libanaises chiites impliqués dans le conflit syrien apportant un renfort important à l'armée d'Assad. Nous avons entendu que d'autres milices chiites supplémentaires sont arrivées d'Irak, Afghanistan sous le commandement des Gardiens de la révolution et que de temps en temps ces forces chiites enregistrent des pertes sur le sol syrien. L'impression qui en résulte est que l'Iran a envoyé plusieurs gangs chiites combattre des gangs sunnites sur le sol syrien.



Mais la situation sur le terrain est totalement différente, car les forces iraniennes qui se trouvent en Syrie ne sont plus depuis longtemps des gangs ou des milices mais une véritable armée à tout point de vue, dirigée par les Gardiens de la révolution, avec des unités d'infanterie, des commandos, des chars, de l'artillerie, une force aérienne, des unités de renseignements et de logistique et cela s'est construit peu à peu au cours des quatre années écoulées, pratiquement sans couverture médiatique.

L'opération militaire la plus importante effectuée par l'armée iranienne en Syrie a été la libération de la ville d'Alep dans le nord de la Syrie qui s'est terminé en décembre 2016. Cette opération a été une coopération entre la Russie et l'Iran, les forces aériennes russes bombardant alors que les forces iraniennes et le Hezbollah et les autres milices chiites d'infanterie avançaient sur le terrain pour transférer les zones libérées à l'armée d'Assad.

Depuis le début de 2017, l 'Iran étend son contrôle sur les déserts central et méridional de la Syrie dont certaines parties étaient contrôlées par l'Etat islamique sunnite jusqu'à il y a quelques mois. Aujourd'hui, cette organisation se bat pour sa survie à trois endroits : dans la ville irakienne de Mossoul, dans sa "capitale", la ville de Raqqa en Syrie et à Deir ez-Zor en Syrie orientale. Quand Mossoul tombera aux mains de l'armée irakienne alors très probablement, Raqqa et Deir al-Zour tomberont à leur tour.

Les forces régulières iraniennes ont profité du vide créé par le retrait de l'Etat islamique et ont conquis les étendues désertiques de la Syrie centrale et orientale. J'estime que l'Iran contrôle maintenant plus de 60% de la Syrie , à la fois directement par les forces régulières des Gardiens de la révolution et indirectement par le Hezbollah et d'autres milices chiites, il s'agit de terrains désertiques à faible densité de population.

Les forces militaires iraniennes en Syrie ont des bases importantes qui leur donnent toute liberté d'action. D'abord et avant tout parmi ces bases se trouve l'aéroport de Palmyre qui permet à l'Iran de transférer vers la Syrie par voie aérienne, par des vols directs en provenance d'Iran n'importe quel équipement militaire en particulier des missiles, des obus et d'autres types de munitions.

Israël était très préoccupé et cette année des cibles ont été attaquées dans la région de Palmyre. Selon des sources étrangères, les cibles visées étaient des dépôts de missiles importés d'Iran.

Cela met en évidence un changement fondamental dans le comportement iranien: Jusqu'à récemment, l'Iran utilisait des vols commerciaux déguisées pour transférer des armes et des missiles à l'aéroport international de Damas, et selon des sources étrangères, Israël a attaqué à plusieurs reprises ces entrepôts dans l'aéroport et aux alentours. Les Iraniens en ont conclu que le renseignement israélien a recruté des citoyens syriens travaillant dans l'aéroport ou vivant à proximité qui lui servent de sources d'information. La proximité géographique de Damas permet à l'armée israélienne d'agir efficacement contre des cibles près de la capitale syrienne.

Cependant, l'aéroport de Palmyre se trouvent à des centaines de kilomètres d'Israël, la région est peu peuplée et il est plus difficile d'y trouver des sources d'information sur les transferts d'armes iraniennes. Mais Israël a quand même réussi à lancer une attaque sur Palmyre à partir d'autres sources d'information. Cette question montre comment la guerre des renseignements continue même si le public n'en a pas connaissance, ce qui est mieux.

Récemment des informations ont fait état du fait que l'Iran a mis en service un autre aéroport, Alsin qui se trouve dans le sud de la Syrie dans la région d'Al Tanaf proche de la frontière triangulaire entre la Syrie , l'Irak et la Jordanie , dans cet endroit il y a un poste-frontière entre l'Irak et la Syrie et son contrôle permet aux Iraniens de déplacer des forces sans entrave jusqu'au Liban qui est déjà depuis longtemps sous le contrôle effectif du Hezbollah, la branche libanaise de la pieuvre iranienne.

L'Iran est en train de devenir dans les faits une puissance régionale qui contrôle militairement un immense territoire, de l'Asie centrale à la Méditerranée.

Le détail important dans ce contexte est que tout cela se déroule sous l'œil vigilant des deux puissances mondiales, la Russie et les États-Unis, chacune selon son intérêt. Pour les Russes, il s'agit de renforcer le régime d'Assad et d'éliminer toutes les organisations sunnites financées et conseillées par l'Arabie saoudite et les autres Etats arabes sunnites y compris la Turquie. Poutine a réussi à apprivoisé Erdogan qui désormais craint davantage les Kurdes de Syrie qu'il ne déteste Assad et ses alliés iraniens et il est ainsi devenu un maillon important dans la coalition russo-iranienne qui soutient Assad.

Les Etats-Unis ont observé le renforcement militaire de l'Iran en Syrie, qui a commencé il y a quatre ans sans s'y être opposés sérieusement, sauf récemment en abattant des drones, un petit coup pour l'Iran. Jusqu'en janvier 2017, les États-Unis ont laissé faire parce qu'Obama a voulu favorisé l'hégémonie des Chiites arabes et iraniens sur le Mashreq, monde arabe situé à l'Est d'Israël, alors que le Maghreb resterait une zone sunnite.



Depuis que Trump est entré dans la Maison Blanche , l'objectif principal de l'action américaine en Syrie est la destruction de l'Etat islamique. Les Forces américaines sont engagées principalement dans la formation de forces rebelles modérées et dans l'alliance avec les Kurdes qui avec l'aide des forces aériennes américaines vont éliminer Abou Bakar Al Bagdadi et son Etat. La raison a été la crainte des Américains et des Européens que le modèle politique terroriste de l'Etat islamique devienne un modèle de réussite dans la conscience des musulmans ce qui pourrait conduire à la multiplication de colonies d'Etats islamiques à travers le monde, y compris en Europe, sur la base des communautés musulmanes locales.

Il est également possible qu'il y ait une entente entre le gouvernement Trump et les Russes permettant à l'Iran de contrôler les parties centrale et orientale de la Syrie qui n'intéressent pas les Russes afin que ces zones ne deviennent pas un asile pour l'Etat islamique suivant l'amère expérience des Américains en Afghanistan où les Talibans ont repris le contrôle de vastes territoires alors qu'ils avaient été vaincus.

Les forces de la coalition chiite qui ont envahi la Syrie (Iraniens, Libanais, Irakiens, Afghans) sont en train d'effectuer un nettoyage ethnique visant les citoyens syriens sunnites dans différentes régions du pays en les expulsant pour installer dans leurs maisons et dans leurs communautés des immigrants chiites de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan.

Ainsi, suite aux mauvaises intentions de l'administration Obama et aux choix prioritaires de l'administration Trump, l'Iran est devenu le vainqueur manifeste de la guerre en Syrie. Personne dans le monde ne réussira à chasser l'armée iranienne de Syrie et nous devons - en Israël, en Europe et aux Etats-Unis - s'habituer au fait que l'Iran s'étend désormais sur une grande partie de l'Irak, de la Syrie et du Liban. Le Hezbollah libanais est désormais relié avec l'Iran et c'est la raison pour laquelle Hassan Nasrallah se sent tellement sûr face à Israël qui hésite même à établir un mur de béton sur son territoire pour protéger ses citoyens contre les snipers du Hezbollah.

Il y a deux ans, alors que la Syrie était pleine désintégration, il y avait des Israéliens pour prétendre que la situation sécuritaire d'Israël s'était améliorée, qu'il n'y avait plus de menaces de la part de la Syrie et que le Hezbollah s'était profondément englué dans la boue syrienne !

Aujourd'hui l'évaluation est complètement différente : à la place de la Syrie , nous avons l'Iran comme voisin immédiat et le Hezbollah n'est plus une organisation isolée au Liban mais un bras important des forces iraniennes vraiment dures et menaçantes, stationnées à une courte distance de la frontière iranienne.

Le pire c'est le fait que les média israéliens, même s'ils rapportent de temps en temps des nouvelles des forces iranienne en Syrie, ne montrent pas une image de la situation menaçante résultant de la présence iranienne reliant les points sur la carte du pays qui était autrefois la Syrie.

L'Iran est le vainqueur éclatant, ultime de la guerre civile en Syrie, et le plus tôt, nous en Israël et dans le monde, nous le reconnaitrons, le mieux sera pour nous et pour le monde entier.

Adapté par Danilette à partir de l'article original et complet en hébreu ci-dessous