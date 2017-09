Le petit Moshé Holtzberg rencontre le Premier ministre indien

Cher Premier ministre de l'Inde, Monsieur Narendra Modi, bienvenu en Israël, notre Terre sainte et notre ville sainte Jérusalem, mon nom est Moshé Holtzberg, le fils de Gabriel et Rivka Holtzberg, les émissaires de notre Rabbi de Loubavitch. J'ai 11 ans et j'ai été sauvé par ma Nanny très spéciale, Sandra, que Dieu la bénisse, je suis un enfant heureux, grâce à Dieu, j'aime jouer et j'essaie d'être un bon élève, j'espère que je pourrai visiter Mombay et quand je serai grand, j'habiterai là-bas, je serai le Directeur du Centre Habbad, avec l'aide de Dieu, c'est mon souhait. Cher Monsieur Modi, je vous aime ainsi que le peuple indien