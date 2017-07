Voici l'adaptation d'un article de Vic Rosenthal, j'ai ajouté mes remarques en italiques entre crochets...

Vendredi soir, des membres d'une famille juive ont été massacrés par un terroriste qui est entré chez eux alors qu'ils finissaient leur dîner de Shabbat. Vous pouvez lire ici les détails qui sont familiers à toute personne qui connaît un tant soit peu les relations judéo-arabes des 100 dernières années.

Le terroriste de 19 ans s'attendait à mourir lors de l'attaque, malheureusement il n'est pas mort mais il avait écrit un article d'adieu sur son compte Facebook dans lequel il expliquait son acte en raison de la profanation de la mosquée Al-Aqsa par les Juifs. [comme le dit ici Mahmoud Abbas ]

Tandis que j'écris ces lignes, les émeutes continuent au Mont du Temple et à d'autres endroits à Jérusalem et en Judée-Samarie. Au moins 4 Arabes ont été tués. Malgré ce que vous pouvez lire dans les journaux comme Ha'aretz [Le Monde, Nouvel Observateur et la plupart des media occidentaux], cela se produit généralement parce qu'ils lancent des bombes incendiaires ou mettent la vie des policiers en danger, il ne s'agit pas de manifestations pacifiques non-violentes !

[Voir l'article de l'AFP : "à Abou Dis, un autre, âgé de 18 ans, est mort lorsque le cocktail Molotov qu’il voulait lancer sur les forces israéliennes a explosé sur lui"]

Tout cela parce que la police israélienne a mis en place des détecteurs de métaux aux entrées du Mont du Temple utilisées par les musulmans en réponse au meurtre de deux policiers druzes la semaine dernière avec des armes qui avaient été introduites dans la mosquée al-Aqsa. Signalons que la seule entrée autorisée aux Juifs pour entrer sur le Mont du Temple / Esplanade des mosquées est équipée d'un portail de sécurité depuis des années, par lequel tous les Juifs sont obligés de passer !

Le Waqf musulman, qu'Israël a autorisé stupidement à administrer le site, a annoncé qu'il interdisait aux musulmans de passer à travers les portiques de sécurité, a fermé les mosquées de Jérusalem et a invité tous les musulmans à venir prier à Al-Aqsa. Les médias officiels de l'Autorité palestinienne et du Hamas ont appelé à "protéger Al-Aqsa", exactement comme l'avait fait le Grand mufti de Jérusalem, Al-Husseini pour déclencher les pogroms de 1929, et comme l'ont fait Yasser Arafat et Mahmoud Abbas chaque fois qu'ils ont décidé de semer le chaos et la mort. Cette méthode a toujours fonctionné comme on le voit aujourd'hui encore.

Voici quelques observations :

Les fonctionnaires israéliens ont apparemment débattu pour savoir s'il fallait conserver les détecteurs de métaux ou les enlever. Il a été rapporté sans que la source soit vérifiée que le Shabak (le service de sécurité interne) voulait les supprimer et que la Police voulait au contraire les conserver. Pourquoi cette discussion a-t-elle été rendue publique ? La cause de ce conflit n'est pas l'installation de détecteurs de métaux, utilisés partout dans le monde entier (pour empêcher des terroristes de perpétrer des attentats y compris des terroristes palestiniens), y compris à la Mecque et à Médine. Le Waqf a déjà annoncé qu'il ne tolérerait aucune mesure de sécurité supplémentaire sur le site. C'est une question de principe religieux : est-ce qu'un Musulman peut autoriser un Juif (ou un Druze) à lui dire quand et où il peut prier ? Toute personne qui possède une connaissance élémentaire de l'islam connaît la réponse. Le fait que deux policiers israéliens aient été assassinés sur le site la semaine dernière avec des armes qui ont été introduites dans le complexe par une porte sans détecteur de métaux est sans importance pour les Arabes. La lutte sur ce principe est aussi la lutte pour la souveraineté sur le site. Si Israël retire les détecteurs de métaux alors cela signifie qu'Israël abandonne sa souveraineté sur ce lieu. Si nous cédons sur ce qui est le Lieu le plus Saint du monde pour les Juifs, qu'est-ce qui protégera notre souveraineté sur le reste de Jérusalem ou même le reste du pays ? Le soi-disant statu quo que les dirigeants arabes affirme être attaqué par Israël a déjà changé plusieurs fois depuis 1967 et toujours dans le sens de moins en moins de droits pour les non-musulmans. La seule façon d'enrayer ce processus, c'est qu'Israël arrête de céder chaque fois qu'il y a des pressions. Le fait que le terroriste de Halamish n'a pas été tué sur place mais a été montré tout sourire sur son lit d'hôpital [voir la photo ci-dessous] où les médecins israéliens lui ont sauvé la vie, représente, aux yeux des Arabes, une énorme perte d'honneur pour Israël et le Peuple juif. Oui, je sais, selon les normes occidentales (chrétiennes), le fait que nous agissions ainsi nous rend éclairés et miséricordieux mais nos ennemis n'appliquent pas ces normes. Ils sont au contraire encouragés à continuer par ce qu'ils assimilent à de la faiblesse, de la bêtise et de la lâcheté de notre part et le résultat c'est encore plus d'attaques et d'attentats, pas moins ! Est-ce que vous comprenez ? Davantage de Juifs innocents (ou de Druzes) vont mourir.

Ce que les gens en dehors de la région (y compris malheureusement certains Israéliens) ne comprennent pas, c'est que ce fléau - et même tout le conflit - n'est pas axé sur les intérêts d'Israël ou des Arabes, il concerne avant tout les droits religieux et l'honneur. Des gouvernements israéliens pragmatiques ont sacrifié ces principes pendant des années dans l'espoir de parvenir à la paix et à la réconciliation avec les Arabes, sans comprendre que cette politique détruisait jusqu'à la moindre once de respect que les Arabes pouvaient avoir à notre égard et qu'elle endommageait notre pouvoir de dissuasion contre leur violence. Et cela ne nous a pas permis non plus d'être davantage apprécié par l'Europe ou le Département d'Etat américain.

Seul un effort concerté pour rétablir notre honneur aura une chance de rétablir notre pouvoir de dissuasion. Je suggère donc que nous commencions avec le terroriste qui a massacré la famille Salomon à Halamish : le faire juger par un tribunal militaire avec un procès le plus rapide possible, le condamner à mort et l'exécuter puis démolir sa maison et expulser sa famille qui a exprimé son soutien [et sa fierté qu'il ait massacré une famille juive, écoutez-bien le père qui parle d'honneur]. Tout cela devrait prendre moins d'une semaine.

Et bien sûr il faut conserver les détecteurs de métaux

Mise à jour suite à la remarque que vous pouvez voir dans les commentaires...

Une jeune veuve se retrouve avec 5 enfants en bas âge à élever sans que le monde ne s'en émeuve, on ne comptabilise même pas les victimes juives dans les media français qui parlent de centaines de blessés d'après le ministère de la santé palestinien, comme si les rapports étaient fiables ! Oui des blessés qui ont respiré des gaz lacrymogènes et certains qui ont été tués en manipulant des bouteilles incendiaires, et quelques autres (combien ?) tués par les forces de police en légitime défense.

Et voici le terroriste, cette bête furieuse qui a anéanti une entière famille juive laissant une jeune veuve, 5 petits enfants orphelins, une veuve de 69 ans qui ne se remettra pas de la mort de son mari, de son fils et de sa fille et il arbore un sourire victorieux sur son lit d'hôpital : image catastrophique qui ne fait qu'encourager d'autres à suivre sa voie. J'ajoute qu'il a assuré à sa famille une belle rente versée par Mahmoud Abbas qui continue ainsi à inciter au terrorisme contre les Juifs, il a même annoncé une augmentation des salaires des terroristes, bien sûr financés par les aides internationales...