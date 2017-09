Une chape de plomb : un boulet vers la noyade de la civilisation française, Léon Rozenbaum

Source de l'article

La chape de plomb sur le scandale de l’assassinat de Sarah Halimi z"l, est de même nature que la censure par la chaîne Arte en France du documentaire commandité par sa branche allemande sur l’antisémitisme en Europe.

Les « élites » médiatiques et politiques dans La France de 2017 sont incapables de regarder la réalité de l’antisémitisme musulman en face et cette paralysie entraîne leur pays vers le fond. Parce que le réel est toujours plus fort que l’attitude de fuite et que lorsque l’on cède sur la haine des Juifs, on cède ensuite sur bien d’autres choses, au point de mettre en péril sa propre identité et son ordre public.

Une femme médecin parisienne est attaquée dans son sommeil à son domicile par un voisin fanatique musulman auteur de plusieurs infractions violentes. La police, prévenue, reste derrière la porte pendant près de deux heures, entend les hurlements de cette femme martyrisée (multiples fractures au visage et au corps), assiste à sa défenestration du troisième étage et n’intervient pas! Aucun voisin n’intervient non plus. Cette femme était Juive. L’homme finalement appréhendé qui après son crime était rentré tranquillement chez lui pour « prier » (on se demande quel dieu sanguinaire), n’est pas arrêté au sens de la loi: il est envoyé dans un établissement psychiatrique où il est encore!

Seule la presse juive se fait l’écho de ce meurtre antisémite. Tout le reste de la presse nationale française se livre à une censure féroce de cet événement monstrueux et scandaleux et de ses suites.

La Chaîne de télévision franco-allemande « ARTE » qui se pique d’ouverture et d’intelligence avait commandité un documentaire pour évaluer l’évolution de l’antisémitisme en Europe. L’équipe allemande chargée de sa réalisation a accompli un travail d’une objectivité remarquable (bien en dessous de ce que les Juifs européens et les Israéliens peuvent raconter, mais bien au-dessus de ce que les médias européens rapportent généralement) et qui met en lumière le fait qu’outre les foyers traditionnels d’antisémitisme d’extrême-droite, toujours actifs, l’essentiel de l’antisémitisme actuel est musulman et ne se déploie pas seulement dans les pays arabes mais en Europe même. Le Maire de Sarcelles y tient des propos très réalistes et très philosophiques: « si les Juifs ne peuvent plus vivre en sécurité en France, la France est morte! ». Ceci est insupportable pour les tenants des formules frelatées du multiculturalisme, du « vivre ensemble » et du post-modernisme, et la projection du documentaire est censurée en France.

Pour la première fois depuis 300 ans, Les Juifs, spécifiquement, ne sont plus protégés par les lois de la cité: pour ne pas intervenir pour sauver Sarah Halimi, il faut que les policiers aient reçu des ordres! Quelles que soient les motivations électoralistes ou non en période d’élections, il y a là une rupture du pacte social au préjudice des Juifs d’une gravité dramatique. Cet événement est d’une immense portée car il sonne le glas du statut des Juifs en France résultant du vote de la Constituante de 1793.

Au passage, il sonne aussi le glas de la Diaspora juive car, en vérité, les Juifs n’ont plus que la ressource de rejoindre leur antique patrie où ils seront protégés par une police nationale juive, sans risquer les états d’âme et les tergiversations post-modernes des policiers et des journalistes européens.