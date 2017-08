L’affaire Elor Azaria au regard du droit israélien et du Tsedek hébraïque, par Pierre Lurçat

צִיּוֹן בְּמִשְׁפָּט תִּפָּדֶה וְשָׁבֶיהָ בִּצְדָקָה Le verdict rendu par la cour d’appel militaire dans l’affaire Elor Azaria est l’occasion de réfléchir sur un des sujets les plus importants pour l’avenir de l’Etat d’Israël : celui des normes juridiques auxquelles doivent obéir les soldats de Tsahal, et plus généralement de l’é

http://vudejerusalem.over-blog.com/2017/08/l-affaire-elor-azaria-au-regard-du-droit-israelien-et-du-tsedek-hebraique-par-pierre-lurcat.html