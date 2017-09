Palestine : rencontres avec deux cheikhs de la tribu Jabari de Hebron

Lorsque j'ai vu ce reportage à la télévision israélienne il y a quelques jours, je me suis juré de le traduire et de le partager avec le plus grand nombre.

A ma connaissance, aucun média n'a jamais su/voulu montrer la ce qui se passe et se dit sur le terrain comme le fait ce journaliste israélien pratiquement au quotidien.

La réalité et bien plus complexe que ce qu'on nous donne à voir. Alors essayons de faire sortir ce type de reportage de ce cercle israélo-juif dont l'approbation est aquise, en le partageant au maximum. Nous aurons alors peut être une chance de toucher des personnes qui ne sont informées que par les depêches de l'AFP. Manu Schwab