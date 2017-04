Discours de Jean-Luc Mélenchon, quelques perles...

Remix d'un article de 2002

"tandis que de ce rivage partait l'esprit de croisades et massacres, nous sont venus des Arabes et des Berbères la science, les mathématiques, la médecine et le savoir qui avait été protégés par eux pendant tout le temps où l'obscurantisme jetait à terre l'esprit humain. Les Grecs, les Gaulois qui se trouvaient là ont appris un alphabet qui fait que ce sont les premiers occupants qui ont appris des derniers arrivés, comment écrire leur histoire".

Il confond Arabes et Phéniciens : l'alphabet grec "alpha, beta, gamma" étant issu de l'alphabet des Phéniciens et des Hébreux "aleph, beth guimel", l'arabe a d'abord été une langue parlée avant d'être écrite relativement récemment, au IVème siècle seulement, soit plus de 1400 ans environ après l'invention de l'alphabet ! Source :