Décès de Monseigneur Hilarion Cappuci, l'ami des terroristes, membre du Conseil national de l'OLP

Hilarion Cappucci né à Alep en 1922 a été ordonné prêtre en 1947, il fut nommé archevêque en 1965.

En 1974, il a été arrêté par les forces de sécurité israéliennes pour trafic illégal d'armes au profit des terroristes de la branche armée de l'OLP. Il utilisait pour cela son statut diplomatique. Il fut arrêté alors qu'il transportait dans sa mercedes, des grenades, des fusils et une grosse quantité d'explosif (TNT). Il avait été condamné à 12 ans de prison mais suite à une intervention du Pape Pie VI, a été libéré au bout de 2 ans, en 1977. Signalons au passage que les preneurs d'otages du vol Air France à Entebbe avaient exigé sa libération !

Oriana Fallaci dans son célèbre article "j'ai honte" en parle comme "ce saint homme à la mercedes remplie de bombes, qui vit au Vatican".

On le retrouve en 1980 comme membre du Conseil national de l'OLP.

En décembre 2000, Capucci s'est rendu au Liban pour rencontrer le sheik Nabil Qaouk, un chef du Hezbollah. Il s'est rendu à la frontière Israélo-libanaise et en présence de photographes a théâtralement lancé une pierre en direction du territoire israélien, en 2002 il a participé à une manifestation décrite comme antisémite par des membres de la gauche italienne, avec un groupe de jeunes palestiniens déguisés avec des ceintures d'explosifs à la taille, etc. etc.

En décembre 2008, il se rend en Syrie pour un entretien avec Bachar el Assad pour parler de la condition terrible du peuple palestinien et de la situation dans les territoires occupés. link, link

Il a participé à la flottille pour Gaza en 2010.

"Nous signalons la présence de Mgr Hilario Capucci sur un des navires de la flotille parce que le Vatican est directement responsable des activités terroristes de Capucci. Quand Israël a consenti à le libérer de prison, ou l'ex-patriarche catholique purgeait une peine pour trafic d'armes, le Saint-Siège avait pris l'engagement de garantir que Capucci n'exercerait plus jamais d'activité politique contre l'État juif et en outre qu'il serait envoyé dans un pays d'Amérique du Sud. Non seulement , il est toujours resté à Rome où il a continué ses trafics, collaborant avec tous les organismes qui opèrent contre Israël en Italie mais il n'a jamais raté une manifestation ou un cortège anti-israélien. Est-ce que le Vatican peut se permettre d'ignorer, comme il l'a toujours fait, les engagements pris ? Est-il juste de se taire et de ne pas réagir ?" link

C'est lui qui a célèbré la messe de funérailles de Vittorio Arrigoni, un militant pro-palestinien link, link, enlevé et assassiné en avril 2011 à Gaza.

Monseigneur Capucci qui déclarait devant la Cour du district de Jérusalem à l'issue de l'ultime audience de son procès link :

"Vous avez voulu El-Qods, (nom donné à Jérusalem par les Arabes) seigneur Jésus, ville des religions, ville de votre foi chrétienne. C'est la ville du Haram al-Sheriff (esplanade des mosquées) et de la pure Mosquée El-Aqsa. C'est un pays libre. Et selon Votre volonté elle restera libre éternel­lement.

On vous a également opprimé et fait souffrir. Mon Maître et Seigneur Jésus, vous êtes l'amour, ils sont l'oppression, vous êtes la lumière du monde et ils sont le symbole des ténèbres.

Seigneur Jésus, je sanctifie la Paix, je crois en l'amour et je sanctifierai après vous notre pays, pays précieux dont le nom est Falastin."